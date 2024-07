1 z 9

W życiu Ewy Farnej ostatnio dużo się dzieje - niedawno wydała swój nowy album, który aktywnie promuje, a ponadto w końcu opowiedziała o związku z nowym facetem. Przypomnijmy: "Staram się nie być kurą domową"

I być to właśnie doświadczenia z życia prywatnego stanowiły inspirację do najnowszego teledysku wokalistki, który ostatnio kręciła. W klipie do utworu "Ulubiona Rzecz" zobaczymy bowiem Farną jako perfekcyjną panią domu w wersji pin-up. Taka stylizacja świetnie pasuje do Ewy i jej poczucia humoru, którym zaraża podczas wywiadów.

Na AfterParty.pl możecie zobaczyć niepublikowane zdjęcia z planu teledysku. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Farna doskonale odnalazła się w nowej roli i dobrze bawiła się podczas kręcenia klipu.

Tak powstawał nowy teledysk Ewy Farnej: