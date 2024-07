Tegoroczna gala rozdania TeleKamer 2013 za nami. Organizatorzy po raz kolejny zdecydowali, że wydarzenie nie będzie transmitowane w telewizji, co było spowodowane skandalem o kupowaniu głosów przez TVP. Zadbano jednak, aby zaproszeni goście czuli się jak najlepiej, a miała w tym pomóc obecność gwiazdy wieczoru, którą była Ewa Farna.

Na otwarcie Farna wykonała przebój "Ewakuacja", za który została nagrodzona gromkimi brawami. Na scenie gwiazda wystąpiła także w trakcie przerwy pomiędzy jedną a drugą częścią prezentacji wyników, wykonując cover "Show Must Go On" podobnie jak podczas sylwestrowej nocy wbiła publiczność w fotele. Na pożegnanie piosenkarka zaprezentowała kolejny swój utwór, "Bez łez".

Gwiazda tego wieczoru wybrała dwie stylizację. Mogliśmy ją zobaczyć w długiej czerwonej sukni z H&M Trend, do której dobrała sandałki na koturnie i biżuterię z TopShop'u oraz w białej mini z River Island przełamanej beżowymi koturnami nabijanymi ćwiekami Jeffrey Campbell oraz biżuterią TopShop i Vintage London. Za stylizacje odpowiada Dity Fingers Style.

W którym looku wolicie Ewę? Warto zwrócić uwagę, że gwiazda znów zrzuciła kilka kilogramów. Oceńcie:

Pozostałe gwiazdy na gali: