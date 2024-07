Ewa Chodakowska pojechała tydzień temu na wakacje do Barcelony. Zdecydowała się na to po tym, jak zawrócili ją na lotnisku w USA. Przepakowała walizki i stwierdziła, że chce dalej świętować swoją szóstą rocznicę związku z mężem Lefterisem i zapomnieć o przykrościach, jakie ją spotkały.

Za miesiąc będziemy obchodzić swoją druga rocznice ślubu ... ale będziemy tez zbyt zajęci, zeby znaleźć czas na świętowanie .. Puzel zorganizował wyjazd tak, zeby połączyć dwie rocznice razem ... 6 lat razem ❤️❤️ i druga rocznica ślubu ❤️❤️ Moj mąż z tej okazji porwał mnie w wyjątkowe miejsce ???????? gdzie spędzimy ostatni tydzien naszych wielkich wakacji .. Az sie boje pomysleć, jak mocno naładowana wroce do Polski ???????? Głowa az pęka od pomysłów - napisała na swoim Instagramie.

Oczywiście trenerka nie próżnuje i cały czas wrzuca jadłospisy dla swoich fanek, wideo z ćwiczeniami oraz wyzwania do zadbania o siebie!

Ale w międzyczasie dużo zwiedza to piękne miasto jakim jest Barcelona! Miasto sztuki, której trenerka jest wielką miłośniczką. Ostatnio wyciągała Lelka (tak nazywa swojego męża) do Muzeum Gaudiego, które mieści się 150 km od Barcelony. Chodakowska nagrała filmik, w którym mówi, że chce też jechać do domu Gaudiego, który jest 250 km od Barcelony i że jakoś Lefteris będzie musiał to przeżyć :).

Plaża i morze owszem, ale najbardziej zachwycają Ewę uliczki, architektura i muzea.

Zdjęcia Ewy Chodakowskiej z Barcelony zachwycają. Ale trenerka za każdym razem podkreśla, że nawet zwiedzając miasto można trenować. Nie brakuje oczywiście wideo, na których Chodakowska trenuje nad brzegiem morza i prezentuje piękne kostiumy kąpielowe. Zresztą zobaczcie sami.



