Na premierze filmu "Serce nie sługa" pojawiła się plejada polskich gwiazd. Wśród nich nie mogło zabraknąć Ewy Chodakowskiej. W końcu gwiazda fitnessu gra w filmie... trenerkę.

Ewa Chodakowska była jedną z gwiazd, które zasługują na największą uwagę. Głównie za sprawą wyróżniającej się stylizacji, której cena może szokować! Trenerka zdecydowała się zaprezentować w sukience mini Balmain w supermodny panterkowy wzór za 9 995 zł. Do tego założyła długie, czarne kozaki na wysokiej szpilce Casadei, których cena to ok. 5 000 zł. Uzupełnieniem zestawu była czarna torebka na łańcuszku Balmain. Jej cena to 5 180 zł. Koszt całej stylizacji to ponad 20 tyś. zł!

Jak oceniacie stylizację Ewy Chodakowskiej? Czerwona panterka to był strzał w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie?