TVN uważany jest za stację telewizyjną, która w swojej stajni posiada największe gwiazdy. Władze telewizji, co jakiś czas starają się podkradać twarze konkurencji. Tak było m.in. kilka lat temu z Kubą Wojewódzkim, Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman czy ostatnio Agnieszką Szulim.

Już niedługo na antenie TVN'u będzie można oglądać Ewę Chodakowską, najbardziej znaną trenerkę fitness w Polsce, która do tej pory współpracowała z "Pytaniem na śniadanie". Teraz sportsmenka będzie miała swój kącik w "DD TVN". Informację na swoim fanpagu zamieściła sama zainteresowana uspokajając zmartwionych fanów, że od jakiegoś czasu nie pojawia się w paśmie śniadaniowym TVP.

- Serduszka moje :) coraz częściej pytacie w wiadomościach, co z moim "bywaniem" w tvp2 .. :) Otóż nie będę się już pojawiać w Pytaniu na Sniadanie.. Nigdy nie byłam częścią teamu .. byłam jedynie zapraszanym gościem :) Co wiecej, nasze "wizje" znacznie się różnią.. Tv publiczna rządzi się swoimi prawami, które cieżko jest mi zrozumieć i w które nawet nie chce się zagłębiac.. (pisownia oryginalna) - napisała Chodakowska na Facebooku.

Trenerka oficjalnie potwierdziła, że już niebawem będzie pracować dla TVN:

- Po wstawieniu mojego posta dwa dni temu, dostałam telefon z Dzień Dobry Tvn.. Zaskoczenie w słuchawce "jak to nie pracowałaś na wyłączność? nie miałas umowy ???? " (...) Z pomoca w realizowaniu tej misji przychodzi własnie DDTvn !!! :) I TO Z JAKIM ZAANGAŻOWANIEM!!! Dostaję znacznie większe pole do popisu :) dłuższy czas antenowy, możliwość zapraszania swojej dietetyk.. zaglądania do Waszych domów z kamerą :) .. (pisownia oryginalna) - wylicza i cieszy się Ewa.