Nie da się ukryć, że Ewa Chodakowska odniosła ogromny sukces i w Polsce nie ma osoby, która nie wiedziałaby czym się ona zajmuje. Niestety wraz ze wzrostem popularności, rośnie również fala negatywnych komentarzy pod adresem trenerki. Ostatnio jedna z internautek zarzuciła sportsmence powiększenie ust. Zobacz: Fanka zarzuciła Chodakowskiej powiększenie ust. Chodakowska jej odpowiedziała!

Nieustannie też fanki dopytują o zarobki Ewy, które niewątpliwie są wysokie. Programy treningowe cieszą się ogromną popularnością, książki sprzedają się jak świeże bułeczki, a internauci wciąż nie dają Chodakowskiej spokoju i komentują jej pracę w nieprzychylny sposób. Trenerka po raz kolejny postanowiła odpowiedzieć na te komentarze:



Ewka!! Ale Ty masz "płacone za trening" .. Ewka!! Przecież trenowanie to Twoja praca ..Ewka!! No ale ty przecież nic innego nie robisz, tylko trenujesz. Trening mojego ciała zajmuje mi tygodniowo MAX 4 godziny .. Szok? 4 godziny to znikomy procent na przestrzeni tygodnia. Prowadzę program Tv, jestem redaktor naczelna pisma sportowego, prowadzę swoje studio w ktorym trenuje innych, w weekendy jeżdzę po Polsce i troche po świecie z nasza trasą treningowa, gdzie wciaz trenuje innych nie siebie .. Nie mam za wiele czasu na to, zeby o siebie zadbać [pisownia oryginalna] - napisała na Facebooku.