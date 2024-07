Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska na wspólnym zdjęciu po raz pierwszy! Okazja nadarzyła się podczas Gali Mistrzów Sportu 2015, na której pojawiły się obie sportsmenki. Ewa zamieściła niedawno post na IFacebooku, w którym zapewnia, że nie konkuruje z Anną.

Reklama

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska na wspólnej fotce!

Rywalizacja? Nic z tych rzeczy. Choć wydawać by się mogło, że trenerki mogą konkurować o wszystko - fanów, kontrakty, programy... Jednak łączy ich więcej, niż dzieli! I to nie tylko podobny kolor włosów - obie ostatnio przefarbowały się na blond. Jak wyjaśnia Ewa - obie mają wspólnych wrogów:

Nie doszukuj sie konkurencji miedzy nami .. Gramy w jednej drużynie i mamy wspólnych wrogów .. Otyłość, siedzący tryb życia, fasfood i ich konsekwencje zdrowotne ! Naszym zadaniem jest poprawić jakość Twojego życia ❤ Dzień dobry- napisała Ewa

Kiedy jedna z fanek napisała, że woli jednak Ewę, bo Anna się "panoszy", Chodakowska stanęła w jej obronie:

Kazda z nas ma swoja grupę odbiorców .. Powinno nas byc wiecej, tak zeby ŻADNA Z WAS nie miała możliwości wymówki "tej nie lubię - nie będę z nia cwiczyc" .. Jedni trenują ze mna inni z Ania i nie ma co jedej do drugiej porównywać. Powinno się oceniać nasza prace a nie to jakie jestesmy - w koncu zeby zostawić opinie wypada sie najpierw poznac. Jestem przede wszytkim za tym, zeby NIE PORÓWNYWAĆ I NIE HEJTOWAC - pisze Ewa (pis. oryginalna)

Anna Lewandowska również pokazała fotkę z Ewą i napisała:

Tak to prawda... WSPIERAMY SIĘ! ???? Te same cele, Te same pasje, a jedność... buduje! - pisze

Brawa dla obu pań!

Zobacz także

Zobacz: Zjawiskowa Anna Lewandowska na Balu Mistrzów Sportu. Obcisła sukienka podkreśliła pupę!

Wspólne zdjęcie Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej

Post Ewy wzbudził duże zainteresowanie

Nie doszukuj sie konkurencji miedzy nami .. Gramy w jednej drużynie i mamy wspólnych wrogów ..Otyłość, siedzący tryb...

Posted by Ewa Chodakowska on 10 stycznia 2016

Anna również pokazała fotkę z Ewą

Tak to prawda... WSPIERAMY SIĘ! ????Te same celeTe same pasje, a jedność... buduje!????????????????????????????????Pozdrawiamy Was!

Posted by Anna Lewandowska on 10 stycznia 2016

Anna Lewandowska pojawiła się wczoraj na Gali Mistrzów Sportu 2015

Reklama

Tam spotkała Ewę Chodakowską