Zdrowy styl życia to nie tylko dobra dieta i regularna aktywność fizyczna. Równie ważna jest mądra pielęgnacja skóry i włosów. Ciało jest naszym domem, więc kosmetyki, których używamy na co dzień, po prostu muszą mieć świetny i naturalny skład. Jeśli dbamy o to, żeby jedzenie było zdrowe i wartościowe, tego samego powinnyśmy wymagać od produktów do pielęgnacji ciała i włosów! W końcu to właśnie one lądują bezpośrednio na naszej skórze. Na szczęście stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, więc też z większą dbałością wybieramy kosmetyki, które są dobre nie tylko dla nas, ale też dla środowiska.

Naturalne kosmetyki beBIO

Jeśli szukasz naturalnych kosmetyków z doskonałym składem, warto zainteresować się marką beBIO, stworzoną przez słynną trenerkę - Ewę Chodakowską. Zawarte w jej produktach dobroczynne składniki superfoods, świetnie się spisują nie tylko w zdrowej diecie. Doskonale działają również, gdy znajdują się w kosmetykach. Produkty do pielęgnacji ciała i włosów beBIO kryją w sobie ponad 99% składników pochodzenia naturalnego! Te wegańskie kosmetyki są świetnym rozwiązaniem, dbają prawdziwie, nawilżają i odżywiają ciało i włosy, pozwalając im równocześnie oddychać. Warto pamiętać, że wybierając pielęgnację pełną naturalnych składników odżywczych, inwestujemy długofalowo w zdrowy i piękny wygląd naszej skóry i włosów. Przekonaj się sama, jak dobrze możesz wyglądać!

W ofercie beBIO znajdziecie naturalne żele pod prysznic i mydła do rąk, balsamy, dezodoranty, kremy do rąk, kosmetyki do pielęgnacji włosów, naturalne świece do masażu. Teraz asortyment marki zasiliły jesienne nowości dopasowane do potrzeb włosów farbowanych, zniszczonych, wrażliwych - szampony, odżywki i maski. Ewa Chodakowska postanowiła zadbać o naszą skórę i stworzyła też bogate masła do ciała.

Ekologiczne opakowania kosmetyków beBIO

To nie koniec dobrych wiadomości! Jak wiadomo, wszechobecny plastik jest zagrożeniem dla naszej planety. Przez ostatnie 10 lat wyprodukowano na świecie więcej plastiku niż w całym XX wieku. Dlatego marka beBIO Ewy Chodakowskiej działa i wprowadza zmiany na lepsze. Już od czerwca tego roku naturalne kosmetyki beBIO znanej trenerki możecie kupić w nowych butelkach z recyklingu, a także w dużych, ekonomicznych opakowaniach uzupełniających, aby zminimalizować ilość zużywanego plastiku. Dzięki temu produkty są przyjazne zarówno dla środowiska, jak i kieszeni!

Teraz nadszedł czas poznać gorące nowości od beBIO! Warto pokreślić, że w każdym nowym kosmetyku znajdziecie witaminę E - naturalny konserwant i tzw. składnik młodości.

Szampon i odżywka beBIO z olejem kokosowym oraz ekstraktem z oliwek i dębu francuskiego

Ta seria będzie idealna dla włosów farbowanych. Jest bogata we wzmacniający i regenerujący olej kokosowy oraz sok z liści aloesu, który dogłębnie nawilża. Znajduje się w niej również odżywczy ekstrakt z oliwek i ekstrakt z dębu francuskiego, który wpływa na poprawę kondycji pasm oraz nadaje im połysk. Szampon działa ochronnie dla koloru włosów i przedłuża efekt koloryzacji. Odżywka natomiast dodatkowo pielęgnuje skórę głowy.

Szampon i odżywka beBIO z olejem lnianym

To hipoalergiczna seria, która wesprze włosy wrażliwe, nie zawiera składników zapachowych, więc jest doskonała dla alergiczek, kobiet w ciąży i młodych mam. Gwiazdorskim składnikiem tej linii jest olej lniany, bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i -6. To prawdziwa tajna broń, która sprawi, że twoje włosy staną się miękkie, gładkie i błyszczące. Szampon i odżywka zawierają również sok z liści aloesu.

Szampon i odżywka beBIO z olejem z nasion winogron i ekstraktem z nasion rambutanu

To idealna linia dla włosów zniszczonych. Królują w niej olej abisyński oraz olej z nasion winogron, które tonizują oraz przywracają blask matowym i słabym włosom. Pasma stają się bardziej elastyczne i pełne życia. Ekstrakt z nasion rambutanu dodaje zniszczonym kosmykom witalności i nawilża. Szampon wzbogacono dodatkowo minerałami z soli morskiej, które wspomagają i przywracają prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów. Natomiast odżywka posiada olej makadamia o wzmacniających i regenerujących uszkodzone kosmyki właściwościach.

Maska do włosów normalnych i suchych beBIO

Regenerujące działanie maski to zasługa organicznego ekstraktu z kwiatów lipy, który poprawia kondycję włosów. Dodatkowo działanie kosmetyku zostało wzmocnione olejem z nasion winogron, masłem shea, organicznym olejem arganowym oraz makadamia.

Maska do włosów zniszczonych i farbowanych beBIO

Maska zawiera wyciąg z Inula Crithmoides, czyli kwiatu z rodziny astrowatych. Co w nim jest niezwykłego? Po pierwsza wzmacnia i odbudowuje włosy, a po drugie, zapobiega płowieniu włosów naturalnych i farbowanych. Została również wzbogacona o olej z nasion winogron, masło shea, organiczny olej arganowy oraz makadamia.

Masło do ciała intensywnie nawilżające beBIO

Zawiera naturalny i cenny olej z opuncji figowej, który nazywany jest eliksirem młodości. Jest ogromnym źródłem przeciwutleniaczy i aminokwasów, które zapewniają skórze odżywienie, ujędrnienie i uelastycznienie. W maśle znajduje się również ekstrakt z białej herbaty znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i wygładzających. Podobnie jak zawarty w składzie sok z aloesu - nawilża, koi i chroni skórę. W składzie produktu znajduje się również obecny w każdej nowej serii tocopherol, czyli witamina E.

Masło do ciała intensywnie regenerujące beBIO

Dlaczego warto wypróbować to masło? Ponieważ zawiera ekstrakt z owoców amalaki! Ten cudowny składnik poprawia elastyczność i sprężystość skóry oraz zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się. Kwiat jaśminu działa zmiękczająco oraz przyśpiesza regenerację przesuszonej skóry, pozostawiając ją aksamitnie gładką.

Naturalny skład kosmetyków, ekologiczne opakowania i zachwycające efekty? Dajemy 6 nowościom od beBIO!

Materiał powstał z udziałem marki beBIO