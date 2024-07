Ewa Chodakowska ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jedna z najpopularniejszych trenerek sportowych wydaje książki, otworzyła własny klub fitness i od niedawna jest redaktor naczelną nowego magazynu "Be Active. Dietetyka & Fitness". Chodakowska już od kilku lat zachęca i motywuje Polki do aktywnego trybu życia. Do grona jej fanek należy wiele gwiazd. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek, która dba o formę pod okiem sportsmenki. Zobacz: Chodakowska pokazała zdjęcia z treningu z Rozenek: Moja Gosia jest perfekcyjna

Trenerka Polek w ostatnim wywiadzie dla magazynu "Viva!" postanowiła opowiedzieć również o swojej rodzinie. Przy okazji Ewa Chodakowska zdradziła, że nie była planowanym dzieckiem.



-Urodziłam się kiedy rodzice już byli na rencie. Byłam ich małą wpadką. Z pewnością niektórzy będą mieć mi za złe, że w ogóle coś takiego powiedziałam. Ale prawda jest taka, że byłam nieplanowanym dzieckiem i późnym. Moja mama miała już 39 lat. W tamtych czasach to był już podeszły wiek jak na rodzenie. Ale moi rodzice jako ludzie głęboko wierzący, zdali się na wolę Boga. Moja rodzina jest bardzo katolicka i konserwatywna- przyznała trenerka.

Wszystko wskazuje na to, że Ewa Chodakowska nie boi się poruszać trudnych tematów, nawet jeżeli dotyczą jej rodziny.

