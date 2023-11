Kosmetyki ze śluzem ślimaka od wielu cieszą się ogromną popularnością w branży beauty. Za ich sukcesem stoją niezwykłe właściwości pielęgnacyjne, które stanowią remedium na liczne problemy skórne. Śluz ślimaka wspomaga, między innymi: gojenie się ran, zmian trądzikowych, czy podrażnień. Wspaniale wygładza i ujędrnia skórę, hamując procesy starzenia.

Marka Eveline Cosmetics, aby zapewnić wszystkim kobietom skuteczną pielęgnację, opartą o ten niezwykle cenny składnik stworzyła linię Royal Snail, a redakcja party.pl postanowiła ją sprawdzić!

Zobaczcie, jak wypadła w naszym teście!

Ania testowała matujący krem BB przeciw niedoskonałościom 8 w 1 oraz Skoncentrowany krem aktywnie wygładzający 30+

Na co dzień stawiam na delikatny makijaż, unikam ciężkich podkładów i przeważnie wybieram kremy BB, które nie obciążają mojej skóry. Tym razem przetestowałam matujący krem BB od Eveline Cosmetics z serii Royal snail przeciw niedoskonałościom 8 w 1. Nałożyłam niewielką ilość na twarz i zauważyłam, że koloryt mojej skóry został wyrównany, niedoskonałości zostały zamaskowane, a pory stały się mniej widoczne. Czy krem wytrzymał cały dzień? Tak! Przez osiem godzin w pracy ani razu nie musiałam nakładać kolejnej warstwy, a skóra była nawilżona i odżywiona. Podsumowując, matujący krem BB od Eveline Cosmetics będzie idealny dla posiadaczek cery mieszanej i tłustej, które cenią sobie naturalny efekt.

Potem przyszedł czas na kolejny produkt z serii Royal snail od Eveline Cosmetics. Skoncentrowany krem aktywnie wygładzający 30+ dzień/noc. Krem stosowałam przez ponad tydzień rano i wieczorem, żeby sprawdzić czy przyniesie efekty. Nakładałam go na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Producent obiecuje, że skoncentrowany krem wygładzający aktywnie rozświetla, nawilża, energizuje. Za te niezwykłe działanie jest odpowiedzialny drogocenny filtrat ze śluzu ślimaka, który działa jak skoncentrowana ampułka regenerująca dla skóry. Jest bogaty w składniki aktywne, takie jak: alantoina, kwas glikolowy, kolagen, elastyna oraz mukopolisacharydy. Dodatkowo, przyspiesza syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra jest zregenerowana, napięta i elastyczna. Czy faktycznie zauważyłam obiecane efekty? Tak! Krem ma bardzo delikatną i lekką konsystencję, szybko się wchłania i już po kilku minutach czułam, że moja skóra staje się nawilżona i gładsza. Efekt rozświetlający też zadziałał! Ten krem okazał się również świetną bazą pod makijaż. Po tygodniu dostrzegłam, że skóra stała się jeszcze bardziej wygładzona.

Czuję, że krem z serii Royal snail od Eveline Cosmetics zagości na dłużej w mojej łazience! ;)

Kinga testowała skoncentrowany krem rozświetlający pod oczy i na powieki 30+/40+ oraz intensywnie rewitalizującą maskę anti-age z serii Royal snail od Eveline Cosmetics

Pielęgnacja skóry wokół oczu to dla mnie priorytet. Doskonale zdaję sobie sprawę, że właśnie w tym miejscu skóra jest najcieńsza, a co za tym idzie, najbardziej podatna na zmarszczki. To właśnie też wokół oczu pojawiają się one jako pierwsze. Nigdy więc nie zaniedbuję pielęgnacji okolic oczu, a gdy tylko trafiła mi się okazja do sprawdzenia działania kremu rozświetlającego pod oczy i na powieki 30+/40+ Royal snail od Eveline Cosmetics, to oczywiście z niej skorzystałam.

Producent obiecuje, że krem:

redukuje cienie i zmarszczki

nawilża

wygładza

Krem oczywiście stosowałam zgodnie z instrukcją, a mianowicie nakładałam go codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Pierwsze wrażenia? Krem szybko się wchłaniał, więc nie było problemu z robieniem porannego makijażu. Co istotne, po kilku godzinach nie miałam uczucia ściągniętej skóry, co zdarzało mi się podczas stosowania innych produktów. To duży plus dla rozświetlającego kremu od Eveline Cosmetics. Po kilku dniach regularnego stosowania zaczęłam także zauważać, że cienie pod oczami znacznie się zmniejszyły. Ciężko było mi uwierzyć, że jakikolwiek kosmetyk jest w stanie na nie zadziałać. A jednak! Mogę śmiało powiedzieć, że rozświetlający pod oczy i na powieki 30+/40+ od Eveline Cosmetics zdał egzamin. Zdecydowanie go polecam!

Cenię sobie śluz ślimaka w kosmetykach już od dawna. Dlatego gdy w moje ręce trafiła maska anti-age z serii Royal snail od Eveline Cosmetics z 3 % filtratu ze śluzu ślimaka nie mogłam odmówić sobie możliwości przetestowania jej. Od razu przyznam, że to była świetna decyzja, ale... po kolei.

Producent obiecuje, że maska wygładzi zmarszczki i ujędrni skórę, dzięki synergicznemu połączeniu filtrowanego śluzu ślimaka i peptydu najnowszej generacji Matrixyl Morphomix®. Dodatkowo, drogocenny olejek awokado wzmocniony działaniem Blue Collagen™ powinien zapobiegać przesuszeniom i przywrócić skórze gładkość. Co jeszcze dobrego ma zrobić dla naszej buzi maska od Eveline Cosmetics? Intensywnie odbudować i ujędrnić ją. Produkt należy nakładać opuszkami palców na oczyszczoną skórę twarzy. Po upływie 10 minut trzeba usunąć maseczkę lub wmasować. Należy ją stosować 1-2 razy w tygodniu.

Uwielbiam nakładać maski na twarz, bo to dla mnie wyjątkowo relaksujące zajęcie. Czuję się wtedy jak we własnym domowym SPA, dzięki któremu mogę zadbać o skórę swojej twarzy. Szybko się przekonałam, że anti-age z serii Royal snail od Eveline Cosmetics doskonale się sprawdza. Stosowałam ją już kilka razy i w tym momencie nie narzekam na suchą skórę z nieestetycznymi skórkami, z czym borykam się w każdym jesienno-zimowym sezonie przez ogrzewanie. Skóra dzięki masce jest nawilżona i wyraźnie odżywiona, o czym również świadczy jej koloryt. Co istotne, maska pięknie pachnie i jest prosta w obsłudze. Zdecydowanie warto się na nią skusić!

Kremy z nowej linii Royal Snail od Eveline Cosmetics będą doskonałym prezentem na święta dla mamy albo babci! Znajdziesz je również w wersji 50+, 60+, 70+.

