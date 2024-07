Evan Rachel Wood na tegoroczną galę Emmy Awards wybrała klasyczny styl. Założyła długą, czarną suknię a swoją fryzurą nawiązała do stylu gwiazd z lat 20.

Evan zaczesała włosy gładko do tyłu, a ich tekstura sprawiała wrażenie, jakby były jeszcze mokre. Aktorka zdecydowała się także na falistą grzywkę w stylu retro i srebrne spinki we włosach.



Cały look gwiazdy zdecydowanie nawiązywał do gwiazd ze starego kina.