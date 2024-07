1 z 7

"Żony z Hollywood" to jedna z najciekawszych nowości w ofercie programowej TVN. Program opowiada o kulisach pięknych Polek za oceanem, które odniosły sukces. Jedną z nich jest Eva Rich - malarka, modelka i aktorka. W 1985 roku zdobyła tytuł Miss Foto na wyborach Miss Polonia, a potem kontynuowała pracę modelki w Norwegii. Później postanowiła jednak spróbować swoich sił w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeniosła się na wiele lat.

Eva jest matką dwóch córek: 11-letnich bliźniaczek Lily i Daisy. Mimo to znalazła czas, aby przylecieć do Polski na konferencję. Jak można zauważyć Rich jest bardzo zadbana i dba o formę, co widać po jej idealnej sylwetce. Na spotkaniu pojawiła się w cekinowej, letniej sukience. Niestety efekt zepsły błyszczące rajstopy, które widać na pierwszy rzut oka.

Jak Wam się podoba?

