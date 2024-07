Gwiazdy bardzo mocno przykładają wagę do tego, co na siebie włożą na czerwony dywan. Wszystko musi być perfekcyjnie dopasowane i nic nie może odstawać ani marszczyć się. Agnieszka Szulim ma na to swój patent, którym podzieliła się z widzami w swoim programie. Zobacz: Na Językach: Szulim w kolejnym szczerym wyznaniu. Tym razem dotyczy ono bielizny

W sieci furorę robi ostatnio Eva Mendes, która na jednej z wielkich imprez zaskoczyła wszystkich. Aktorka pochwaliła się, że kreację, którą ma sobie kupiła w lumpeksie za jedyne 6 dolarów. Ukochana Ryana Goslinga jest idealnym przykładem na to, że nieważne za ile kupimy daną rzecz, a jak ją nosimy. Biała prosta sukienka podkreśliła drobną figurę latynoski, a także ciemną karnację.

Jak Wam się podoba?

