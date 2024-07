Radosne wiadomości napłynęły właśnie z Hollywood - Eva Mendes urodziła w szpitalu w Los Angeles swoje pierwsze dziecko. Aktorka i Ryan Gosling przywitali na świecie córkę. Póki co, szczegóły i imię dziewczynki nie zostało ujawnione. Co ciekawe, para nigdy nie potwierdziła, że spodziewa się dziecka, a Mendes udało się uniknąć sfotografowania z ciążowym brzuszkiem. W amerykańskim show-biznesie to rzecz wręcz niebywała.

Gratulujemy!

