Eva Longoria nie ma szczęścia w miłości. Aktorka znana z serialu „Gotowe na wszystko” już dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Pierwsze małżeństwo skończyło się już po dwóch latach i kiedy w 2007 została żoną Tony’ego Parkera wydawało się, że wreszcie znalazła szczęście. Ona piękna i sławna, on koszykarz NBA. Sprawiali wrażenie idealnej pary w świecie show biznesu. Aktorka była najwierniejszym kibicem swojego męża. Sielanka trwała do momentu zdrady koszykarza. Na początku roku doszło do rozwodu pary.

Eva szukała pocieszenia w ramionach Eduardo Cruza, brata Panelope Cruz. Przy nim odzyskała spokój. Czy związek z Eduardo skończy się kolejnym ślubem? Mogą wskazywać na to wypowiedzi aktorki.

-Chcę mieć dzieci i być mamą- powiedziała w programie „Racheal Ray Show”. Eva Longoria przyznała również, że jest typem domatorki i nie ma doświadczenia w randkowaniu.

Myślicie, że o 10 lat młodszy Eduardo jest dobrym kandydatem na męża aktorki?

