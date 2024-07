1 z 16

Agnieszka Woźniak Starak z mężem, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Anna Wendzikowska, Weronika Rosati, Monika Olejnik, Agnieszka Grochowska, Daniel Olbrychski i wiele innych gwiazd pojawiło się na 29. ceremonii Europejskich Nagród Filmowych 2016 we Wrocławiu. Nie zabrakło również gości z zagranicy. Imprezę swoja obecnością uświetnili m.in. Pierce Brosnan z żoną (aktor odebrał nagrodę specjalną) oraz Pedro Almodóvar. Galę poprowadził Maciej Stuhr.

Zobacz: Rozdanie Europejskich Nagród Filmowych. Wśród gości Grant, Almodóvar, Wender i Huppert!

Europejskie Nagrody Filmowe 2016 - zwycięzcy

Najlepszy film europejski 2016: "Toni Erdmann" (reż. Marena Ade)

Najlepszy reżyser europejski 2016: Maren Ade - "Toni Erdmann"

Najlepszy aktor europejski 2016: Peter Simonichek - "Toni Erdmann"

Najlepsza aktorka europejska 2016: Sandra Huller - "Toni Erdmann"

Nagroda za europejski wkład w kino światowe: Pierce Brosnan

Film animowany: "Nazywam się Cukinia / Życie Kabaczka” w reż. Claude Barras

Dokument: "Fuocoammare. Ogień na morzu", reżyseria: Gianfranco Rosi

Scenarzysta: Maren Ade za "Toniego Erdmanna"

Nagroda Publiczności: "Body/Ciało" w reż. Małgorzaty Szumowskiej

Film krótkometrażowy 2016: "9 Days – From My Window in Aleppo" (reż. Floor van der Meulen, Issa Touma, Thomas Vroege)

Europejskie odkrycie roku - Prix FIPRESCI "The Happiest Day in the Life of Olli Mäki" (reż. Juho Kuosmanen)

Najlepsza Koprodukcja Europejska: Léontine Petit

Nagroda za całokształt twórczości: Jean-Claude Carrière

Najlepszy reżyser europejski 2016: Maren Ade - "Toni Erdmann"

Lista zwycięzców w kategoriach technicznych:

ZDJĘCIA (Prix Carlo di Palma)

"Under Sandet"

MONTAŻ

"Komuna"

SCENOGRAFIA

"Sufrażystka"

KOSTIUMY

"Under Sandet"

CHARAKTERYZACJA

"Under Sandet"

MUZYKA

"Uczeń"

DŹWIĘK

"11 minut"