Trend etniczny to jedna z bardziej wyrazistych tendencji w modzie na sezon wiosna-lato 2013. Uwielbiam etniczne printy, bogate zdobienia i hafty, mix ostrych kolorów na ubraniach oraz dodatkach.

Moim ostatnim odkryciem jest jednak nietuzinkowa kolekcja biżuterii włoskiej projektantki Danieli Ravioli. Jej bransoletki i naszyjniki to etno w wersji luksusowej. Plecione sznureczki i koraliki zestawione zostały z kryształami i półszlachetnymi kamieniami, tworząc biżuterię odpowiednią do stylizacji dziennych jak i wieczorowych. Dodatkowy atut to soczysta kolorystyka przywołująca klimat słonecznych wakacji, podobnie jak forma kolekcji wyraźnie nawiązująca do uroków natury. Biżuteria ta będzie więc idealnym dodatkiem na rozpoczęcie nowego sezonu i wprowadzenie odrobiny wiosennej świeżości do naszej "szafy".

Kolekcja dostępna w butiku Kate&Kate.

Polecam,

Iwona Gzik

stylistka magazynu "Flesz"