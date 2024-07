Ethan Hawke wyznał niegdyś, że ojcostwo to najlepsza rzecz w życiu jaka go spotkała. Aktor ma zatem wiele powodów do radości, bowiem jest tatą trójki dzieci. Dwoje starszych pochodzi z małżeństwa z Umą Thurman.

Reklama

Ze związku z byłą opiekunką swoich dzieci - Ryan Shawhughes - ma już trzyletnią córkę Clementine. Kilka dni temu rzecznik gwiazdora ogłosił,że jego partnerka jest w ciąży.

Gratulujemy.

Reklama

pijavka