Chcesz poczuć się jak dziecko i spędzić miło wakacyjny weekend? Twoje dziecko marzy o szalonej wycieczce, na której przeżyje mnóstwo przygód i pozna nowych przyjaciół? Mamy dla Ciebie idealne miejsce - to Energylandia w Zatorze.

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze (w połowie drogi między Katowicami a Krakowem) to aż 26 hektarów, na których rozmieszczone jest 70 różnorodnych atrakcji. Wśród nich na pewno należy wymienić potężne, największe w Polsce, a nawet Europie Środkowo-Wschodniej, Roller Coastery. Jest ich aż 11, a wkrótce premierę będzie miał 12. Roller Coaster. To największe w Polsce zagłębie tego typu rozrywek. To jednak nie wszystko. W tym największym parku rozrywki w Polsce czekają na Ciebie pokazy artystyczne, pirotechnicznei audiowizualne, a także niesamowita nowość - strefa ekstremalnych pokazów kaskaderskich.

Energylandia to cztery strefy dla każdego, czyli: Bajkolandia dla najmłodszych; strefa familijna, gdzie atrakcje dedykowane są całym rodzinom; część ekstremalna dla lubiących wysoką dawkę adrenaliny oraz wodna strefa Water Park, która ze świeżo otwartą częścią Tropical Fun tworzy największy w Polsce otwarty park wodny.

Na jeden dzień do Energylandii wybrała się redakcja Party.pl! Jako duże dzieci wybraliśmy te najbardziej ekstremalne atrakcje - Speed Water Coaster czy Tsunami Dropper. Weszliśmy też na Roller-Coaster „Mayan”. To była naprawdę ekstremalna przygoda! :)

Zobaczcie, jak redakcja Party.pl bawiła się w Energylandii!

Energylandia to raj dla dzieci i dorosłych!