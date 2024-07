1 z 1

1. Wakacje w butelce

Nie masz czasu na urlop? Spryskaj się limitowaną edycją letniego zapachu Brasil Dream (Estée Lauder, 230 zł), a poczujesz się jak na rajskiej plaży! W jego nutach zapachowych odkryjesz między innymi egzotyczną guawę, brazylijską gardenię i mleko kokosowe!

2. Kwiaty we wosach

W nowej odżywce do włosów normalnych z linii Naturalna Pielęgnacja (Garnier, 7 zł) znajdziesz nie tylko uelastyczniający włosy wyciąg z mango, lecz także z kwiatu tiare, który słynie z niezwykłego zapachu.

3. Sekret pięknego ciała

Najnowszy ujędrniający balsam do ciała (Nivea, 16 zł) zawiera podwójną dawkę koenzymu Q10, dzięki któremu skóra w szybkim tempie staje się zauważalnie bardziej jędrna i elastyczna.

4. Blask sztuki

W 10. rocznicę powstania pierwszych błyszczyków w tubce Juicy Tubes (Lancôme, 90 zł) marka stworzyła ich limitowaną edycję. Opakowania zaprojektowała światowej sławy japońska artystka Yayoi Kusama.

5. Owocowy koktajl

Cytryna, mandarynka, arbuz i gruszka łączą się w tegorocznej edycji CK One Summer (Calvin Klein, 159 zł) między innymi z aromatem werbeny, nagietka i paczuli. Dzięki temu tworzą idealną kompozycję na upalne dni lata.

6. Piękno w palecie

Jeśli lubisz nowości, wypróbuj kosmetyki do makijażu w pojedynczych segmentach do składania w komplety (Fred Farrugia, 85 zł). Latem przyda się nie tylko puder brązujący, lecz także róż do policzków.

7. Bez skazy

Krem Luminosity Pro z linii Anew Clinical (Avon, 65 zł) nie tylko rozjaśnia przebarwienia dzięki zawartości kwasu L-sparaginowego, lecz także wyraźnie zmniejsza widoczność zmarszczek.