Emilia Korolczuk to 39-letnia rolniczka z Podlasia, znana z popularnego programu „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Na ekranie widzowie mogą śledzić jej codzienne życie na Ranczu Laszki, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne. Korolczuk produkuje sery oraz opiekuje się licznymi zwierzętami, w tym kozami, owcami, krowami, końmi, kurami, pawiem i królikami. Poza obowiązkami rolniczymi Emilia jest również mamą czteroletniej Laury.

Nowy rozdział w życiu Emilii z "Rolnicy. Podlasie"

Emilia Korolczuk poinformowała swoich fanów o nowym etapie życia. Na Facebooku opublikowała zdjęcie z czteroletnią klaczą o imieniu Kaja.

Początek naszej wspólnej drogi z Kiss Me Slowly Kaja - napisała pod zdjęciem, na którym z dumą pozuje na grzbiecie konia.

Zdjęcie natychmiast zdobyło ogromną popularność wśród obserwatorów.

Fani Emilii Korolczuk nie kryją wzruszenia

Publikacja zdjęcia wywołała falę emocji wśród fanów Emilii. Pod postem pojawiły się liczne komentarze wyrażające uznanie:

„Gratulacje!”

„Pięknie razem wyglądacie”

„Do twarzy wam ze sobą”

„Piękne zdjęcie naszej Emilki. Pozdrawiam Cię serdecznie oraz całą rodzinkę”

Internauci nie tylko chwalili ujęcie, ale również wyrażali radość z nowego rozdziału w życiu rolniczki. Zauważyć można, że Emilia Korolczuk ma wierną społeczność, która z zainteresowaniem śledzi każdy krok swojej idolki.

Zobacz także: Sara Janicka jest po rozwodzie. Zabrała głos ws. relacji z Zakościelnym