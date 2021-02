Elżbieta Romanowska z "Rancza" już niebawem weźmie ślub! Kim jest jej narzeczony? Pokazała wspólne zdjęcie

Elżbieta Romanowska podzieliła się z fanami fantastyczną wiadomością. W walentynki zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie ze swoim partnerem i oznajmiła, że... jest zaręczona! Wielbiciele gwiazdy "Rancza" oczywiście zostawili dla aktorki mnóstwo gratulacji. Kim zatem jest jej narzeczony?

Elżbieta Romanowska z "Rancza" zaręczyła się

Elżbieta Romanowska to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją między innymi za rolę Joli w serialu "Ranczo", ale gwiazda ma na swoim koncie mnóstwo innych kultowych ról w wielu polskich produkcjach. Oprócz tego, od niedawna jest również prowadzącą programu "Anything Goes. Ale jazda", który możemy oglądać na antenie TVP2. Ela Romanowska z pewnością jest szczęśliwa z rozwoju swojej kariery zawodowej, ale, jak się właśnie okazało, również w jej życiu prywatnym dzieje się dużo dobrego!

Chociaż aktorka należy do grona gwiazd, które raczej rzadko mówią o swoim życiu osobistym, to jednak Elżbieta Romanowska postanowiła podzielić się z fanami pewną ważną informacją. W Walentynki pojawił się na jej Instagramie post, z którego dowiedzieliśmy się, że gwiazda zaręczyła się! Aktorka pokazała przy tym dwa zdjęcia - pierwsze, na którym zakochani głęboko patrzą sobie w oczy, a na drugim widzimy piękny pierścionek, który wybrał dla gwiazdy jej narzeczony.

Okazywać sobie miłość trzeba codziennie nie tylko 14 lutego . Gdy byłam sama denerwował mnie ten dzień do moment gdy zrozumiałam ze to święto miłości , miłości która ma wiele twarzy ! Kochamy Rodziców, Dzieci, Rodzeństwo, Przyjaciół, Rodzinę i oczywiście swoje drugie Połówki, więc dziś, jutro, pojutrze zadzwońcie lub odwiedźcie bliskie Wam Osoby i powiedzcie jak bardzo się Cieszycie, że Ich macie ❤️ Ja Dziś wraz z moim Narzeczonym wzniesiemy toast za Was i za Miłość #fiance💍 #couple#love #together #engagement #valentineday - napisała Ela Romanowska.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów!

- Eluniu!!!!! Co za szczęście!!!! Jak bardzo, bardzo się cieszę dla Was!!! Ogromne gratulacje!!! - Gratulacje Elunia 😘😘😘❤️❤️❤️!!!! - Ela! Gratulacje!! - Super kochana❤️❤️👏❤️ - piszą fani.

Kim zatem jest narzeczony Elżbiety Romanowskiej? Tak naprawdę o ukochanym aktorki praktycznie nic nie wiadomo. Jak poinformował "Super Express", mężczyzna podobno kieruje agencją reklamową i organizuje prestiżowe imprezy. Ponadto kocha kino i teatr, więc z pewnością ze swoją ukochaną, rozumie się bez słów.

My oczywiście również dołączamy się do gratulacji! Zobaczcie zatem wpis, który zamieściła w sieci Ela Romanowska.

Trzymamy kciuki za szczęście tej pary i z niecierpliwością czekamy na informacje o ślubie!