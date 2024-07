Elżbieta Romanowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej roli w serialu "Barwy szczęścia". Fani wielkiego hitu TVP2 już od kilku tygodni mogą śledzić losy Aldony- bohaterki granej właśnie przez Elżbietę Romanowską. Postać Aldony nieźle namiesza w życiu uczuciowym Borysa (granego przez Jakuba Wieczorka). Co o swojej roli w "Barwach szczęścia" powiedziała nam Romanowska? Jakie będą dalsze losy serialowej Aldony?

Spotykamy się po latach, bogaci o wiele doświadczeń życiowych. On niedoszły ślub, ja nieudany związek, dorastający syn i pani sołtys. Czyli kilka funkcji, które wymagają od mojej postaci, żeby była to jednak twarda, pewna siebie kobieta, zdecydowana- powiedziała aktorka. Borys ku zaskoczeniu wszystkich oświadczy się Aldonie, ale nie zostaje przyjęty no i dopiero zaczyna się ich historia. W jakim kierunku pójdzie, czy będzie happy end? Czy będzie ślub? Czy oni się odnajdą? Czy uda się Borysowi przebić przez tą skorupę, czy Aldona troszkę powściągnie swój charakter? Na to trzeba będzie chwileczkę poczekać.