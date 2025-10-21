Dramatyczne wieści z domu Elżbiety Romanowskiej. Ojciec aktorki trafił do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Prawie rok temu, dokładnie w tym samym miejscu trwała walka o życie jej matki. Gwiazda zaapelowała do swoich fanów, prosząc ich o wsparcie.

Ojciec Elżbiety Romanowskiej trafił do szpitala

Elżbieta Romanowska w poruszającej relacji poinformowała, że jej tata trafił do szpitala i musi przejść operację. Aktorka i prowadząca program "Nasz nowy dom" nie ukrywa, że to dla niej wyjątkowo trudny moment. Zwróciła się do swoich fanów i obserwatorów z prośbą o trzymanie kciuków za zdrowie ukochanego ojca.

Prawie rok temu lekarze walczyli tu o Mamę, dziś walczą o Tatę. Niech dziś się uda. Trzymajcie kciuki za Tatę i lekarzy, którzy będą go operować napisała.

Na początku grudnia zeszłego roku Elżbieta Romanowska za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że jej mama wymaga pilnej operacji, prosząc wówczas fanów o modlitwę i wsparcie. Niestety, kilka miesięcy później aktorka przekazała smutną wiadomość o śmierci Bogusławy Romanowskiej. Teraz, w obliczu kolejnego rodzinnego dramatu, gwiazda ponownie apeluje do swoich obserwatorów.

Polsat wydał komunikat

Ela Romanowska dwa lata temu została gospodynią uwielbianego przez widzów programu "Nasz nowy dom", emitowanego przez Telewizję Polsat. Stacja postanowiła poprosić swoich fanów o wsparcie i przekazanie ciepłych słów Elżbiecie Romanowskiej w tych trudnych chwilach. Na Facebooku pojawił się komunikat.

Wyślijcie dziś pod postem dużo ciepła dla naszej Eli. Dziś bardzo potrzebuje naszego wsparcia i dobrych myśli czytamy.

