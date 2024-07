1 z 5

Jak Elżbieta Romanowska wygląda na co dzień? Do tej pory mogliśmy oglądać gwiazdę w pięknych kreacjach na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" bądź w sportowych ubraniach na sali treningowej. Teraz, kiedy show już się skończyło, coraz częściej możemy oglądać Elę Romanowską w jej ulubionych ubraniach, w których czuje się najlepiej. Co wybiera na co dzień gwiazda? Jak widać na zdjęciach zrobionych przez paparazzi, Romanowska chętnie zakłada spodnie, proste koszulki i wybiera subtelne dodatki. Najlepiej czuje się też w butach na płaskiej podeszwie. Jak podoba Wam się look Eli?

