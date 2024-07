Pamiętacie Elizę z Warsaw Shore? Eliza już lada moment urodzi swoje drugie dziecko, ale zanim to się stanie, robi sobie ostatnie sesje zdjęciowe ze swoją pierwszą córeczką Victorią Elizabeth oraz swoim ukochanym Trybsonem. Eliza publikuje mnóstwo słodkich zdjęć w ciąży. Trzeba przyznać, że przyszła mama stylizuje się na matkę Polkę :). Jesteśmy ciekawi, czy podobają Wam się zdjęcia w galerii.

A u rodziny Trybsonów duże zmiany. Przeprowadzili się z Torunia do Warszawy, a Eliza już nie chce być kojarzona z programem Warsaw Shore czyli Ekipy z Warszawy.

Chciałabym Was poinformować, że będę żegnać się z tym fanpage. Jestem zła sama na siebie, że tak długo zwlekałam z założeniem nowego, ale niestety czas mi na to nie pozwalał. Nie ma mnie już od kilku sezonów w Warsaw Shore, owszem pojawiam się gościnnie z tego względu, że jestem całym sercem z ekipą i zawsze będę do niej należeć, ale denerwuje mnie ta łatka Elizy imprezowiczki a jednak WS jest z tym związane, więc nie mogę pozwolić sobie na dalsze prowadzenie tego fanpage, ponieważ moje życie już dawno się zmieniło. Zapraszam Was na mój nowy oficjalny fanpage - który będę prowadziła na bieżąco. Dziękuję, że nadal jesteście ze mną i cały czas Was przybywa :* po ciąży szykują się nowe działania także będzie moc a tymczasem rozkręcamy go - napisała Eliza.