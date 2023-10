Pragniesz kupić nowy samochód, ale w obliczu negatywnych zmian klimatycznych, zaczynasz mieć wątpliwości, czy to na pewno dobry pomysł? Na szczęście, istnieje rozwiązanie, które uszczęśliwi zarówno naszą planetę, jak i ciebie! Jest nim samochód elektryczny, który pod względem mocy i komfortu jazdy w niczym nie odbiega od tradycyjnego auta. Różni się tym, że jest w 100% ekologiczny! Jaki model najlepiej wybrać? My mamy swojego faworyta i jest nim stylowy DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

Co wyróżnia DS 3 CROSSBACK E-TENSE?

Ten elektryczny samochód skradł nasze serce silnikiem o mocy 100 kW i potężnym, stale dostępnym momencie obrotowym (260 Nm), który umożliwia płynną i dynamiczną jazdę. 136 KM jest gwarancją szybkiego ruszania i swobodnych manewrów na drodze. DS3 CROSSBACK E-TENSE oferuje trzy tryby jazdy, które można dopasować do swoich potrzeb. Tryb SPORT jest zorientowany na osiągi, wrażenia z jazdy i moc. Potrzebuje zaledwie 8,7 sekund, żeby rozpędzić się do 100 km! Tryb NORMAL jest dostosowany do codziennej eksploatacji z maksymalnym naciskiem na komfort jazdy. Natomiast tryb ECO optymalizuje zasięg, jaki samochód może pokonać na jednym ładowaniu, czyli nawet 300 km!

Mat. prasowe

Nie lubisz hałasu? Zakochasz się w DS 3 CROSSBACK E-TENSE - jest niezwykle cichy. W pierwszej chwili możesz mieć nawet problem z rozpoznaniem, czy auto jest uruchomione! W DS 3 CROSSBACK E-TENSE będziesz mógł komfortowo rozmawiać z pasażerem, słuchać audiobooka lub muzyki. Długie trasy staną się jeszcze większą przyjemnością.

Jak ładuje się samochód elektryczny?

Jeśli będziesz korzystać ze stacji o mocy 100 kW, wystarczy tylko 30 minut, aby w 80% naładować akumulator. To akurat tyle, ile potrzebujesz, żeby zrobić sobie krótką przerwę od jazdy — napić się kawy czy zjeść obiad. DS 3 CROSSBACK E-TENSE możesz naładować również w domu — potrzebujesz tylko stacji DS Wall Box. Zajmuje to 7 godzin i 30 minut, czyli tyle ile większość z nas śpi w nocy. A już z samego rana samochód będzie gotowy do jazdy!

Wyposażenie DS3 CROSSBACK E-TENSE

DS 3 CROSSBACK E-TENSE został zaprojektowany z myślą, by maksymalnie uprościć i uprzyjemnić jazdę samochodem. Dlatego znajdziesz w nim najnowocześniejszą technologię, jaką jest DS DRIVE ASSIST. Ten innowacyjny system, aktywny do prędkości 180 km/h, utrzymuje samochód w granicach pasa drogi i reguluje/dostosowuje prędkość do pojazdu jadącego z przodu. Gdy ruch zwalnia, układ potrafi doprowadzić do całkowitego zatrzymania twojego samochodu i ponownego ruszenia.

Mat.prasowe

Nie lubisz parkować? Dzięki systemowi DS PARK PILOT samochód sam wykona manewr parkowania. Nie musisz dotykać kierownicy ani pedałów. Aby zaparkować, należy wykonać tylko jeden ruch: przytrzymać przycisk Park. Potem możesz już tylko patrzeć jak dzieje się magia! Układ wyszukuje miejsce do zaparkowania, odpowiadające wymiarom DS 3 CROSSBACK. Wystarczy je minąć, jadąc z prędkością poniżej 30 km/h. System sam wykona manewr parkowania prostopadłego lub równoległego.

DS 3 CROSSBACK to nie tylko innowacja, ale i bezpieczeństwo. Każdy kierowca wie, że jadąc samochodem, trzeba zwracać uwagę na bardzo wiele rzeczy na raz. Dlatego projektanci DS 3 CROSSBACK stworzyli wyświetlacz Head – Up, dzięki któremu możesz w trakcie jazdy korzystać z dostępu do najważniejszych informacji bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Inspiracją dla tej technologii są rozwiązania stosowane w lotnictwie. Kluczowe dane wyświetlane są w kolorze na specjalnej płytce, znajdującej się w polu widzenia kierowcy.

Mat. prasowe

Na sam koniec, nie możemy zapomnieć o wyjątkowym designie DS 3 CROSSBACK. Ten samochód zachwyca wysmakowaną elegancją i nowoczesnością. Zastosowane w nim rozwiązania technologiczne mają jeden cel: dbać o przyjemność z jazdy. To widać i… czuć.

