2018 rok będzie dla blogera modowego Kamila Pawelskiego pewną rewolucją. Otóż Ekskluzywny Menel pochwalił się, że zostanie ojcem. Na swoim Instastories bloger pokazał USG na którym widać maleństwo. Napisał, że: "menelostwo się szerzy."

Reklama

Instagram

Niektórzy nie wierzą, że to prawda i sugerują, że to jakaś kampania lub reklama. My jednak jesteśmy zdania, że bloger, który w 2016 roku wziął ślub, teraz stwierdził, że czas na założenie rodziny. Kamil Pawelski zastanawia się czy na swoim blogu zacząć pisać o ciąży i ojcowskim postrzeganiu świata.

Instagram

Jak myślicie - rzuci modę na rzecz parentingu? :)

Instagram

Jeśli to prawda, to serdecznie gratulujemy.

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS: Ekskluzywny Menel wziął ślub. Mamy ZDJĘCIE z uroczystości!