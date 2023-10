Trend eko dosięgnął już każdej dziedziny życia. Kupujemy ubrania z ekologicznych materiałów, sięgamy po naturalne kosmetyki, a na naszych talerzach goszczą potrawy przyrządzone z warzyw pochodzących z organicznych upraw. Również motoryzacja zmienia się pod wpływem rosnącej świadomości klientów.

Innowacyjne hybrydy Volkswagena

Volkswagen stawia na auta elektryczne, które niezaprzeczalnie są przyszłością motoryzacji. Marka już dziś dysponuje ofertą aut elektrycznych i zaawansowanymi hybrydami plug-in.

Nowy Passat GTE

Ten model to innowacyjny samochód wyposażony w hybrydowy zespół napędowy najnowszej generacji. Łączy zalety auta o bezemisyjnym napędzie elektrycznym z możliwościami samochodu skonstruowanego z myślą o podróżowaniu na dalekich dystansach. W porównaniu z Passatem GTE poprzedniej generacji, nowy hybrydowy model Volkswagena klasy średniej wyposażono w akumulator o zwiększonej pojemności, która wynosi 13 kWh (o 31 procent więcej niż wcześniej). Akumulator o takiej pojemności zapewnia zasięg na energii elektrycznej wynoszący 59 km w przypadku limuzyny i 56 km w przypadku wersji kombi.

materiały prasowe

Innowacyjny samochód hybrydowy, który jako jeden z pierwszych modeli w swojej klasie spełnia normę emisji spalin Euro 6d? Tak, to właśnie Passat GTE! Pojawienie się nowego modelu spełniającego normy, których obowiązywanie wejdzie w życie dopiero w 2021 roku, to kolejny krok marki Volkswagen w walce o osiągnięcie w 2050 roku produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Niemiecki producent samochodów sukcesywnie zwiększa wykorzystanie w swoich fabrykach energii pochodzącej ze źródeł naturalnych, tak więc nie tylko samochody, ale również ich produkcja, stają się zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska. W trosce o planetę Volkswagen nie tylko produkuje samochody elektryczne, ale też dokonuje przeglądu całego procesu powstawania i życia produktu od pozyskiwania surowców po recykling – robi to w ramach tzw. analizy cyklu życia produktu, po angielsku Life Cycle Assessment (LCA).

Nowy Golf GTE

materiały prasowe

Sportowa dynamika przyjazna środowisku? Nowy Gold GTE zadba o płynność jazdy i ekologię. Moc systemowa modelu GTE jest taka sama jak moc silnika montowanego w wersji GTI. Hybrydowy napęd zapewnia autu sportowe osiągi, pozwalając na pokonanie 60 km przy wykorzystaniu jedynie energii elektrycznej. Hybrydowy zespołół napędowy Golfa GTE składa się z 1.4 - litrowego silnika (TSI EA211) osiągającego moc 110 kW (150 KM), z hybrydowego modułu z silnikiem elektrycznym (o mocy 85 kW), 6-biegowej przekładni DSG (DQ400e) oraz nowego akumulatora litowo-jonowego. Gold GTE może poruszać się w trybie elektrycznym z prędkością 130 km/h. Jeśli akumulator jest naładowany do odpowiedniego poziomu, samochód uruchamia się zawsze w trybie E-Mode. Jeżeli zaś poziom naładowania spadnie poniżej brzegowej wartości lub prędkość jazdy wzrośnie, układ napędowy przejdzie w hybrydowy tryb pracy.

Zobacz także

Nowy Touareg R

Najnowszy model tego SUV-a został zaprojektowany przez dział Volkswagen R, specjalizujący się w sportowych wersjach modeli proponowanych przez niemiecką markę. Touareg R jest też pierwszym autem spod znaku R, które wyposażono w napęd hybrydowy typu plug-in, co świadczy o całościowym podejściu Volkswagena do elektryfikacji swojego portfolio modelowego. Do 140 km/h hybrydowy Touareg R może poruszać się wyłącznie dzięki silnikowi elektrycznemu. Dopiero powyżej tej prędkości uruchamia się turbodoładowana, benzynowa jednostka napędowa V6 TSI. Kierowca w łatwy sposób może kontrolować poziom naładowania akumulatora za pomocą menu Hybrid na ekranie systemu multimedialnego. Jeśli korzysta się z nawigacji, tzw. menedżer baterii śledzi trasę i uwzględnia jej topografię, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej i wydłużyć zasięg bez emisji dwutlenku węgla.

Dlaczego warto wybrać hybrydy plug-in marki Volkswagen? Dbając o komfort i bezpieczeństwo jazdy możemy również przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Zyskując przyjemność z prowadzenia samochodu o sportowym charakterze czy innowacyjnego SUV-a, dbamy o siebie i planetę, wpisując się w trend i potrzebę ekologicznych rozwiązań.

Materiał powstał z udziałem marki Volkswagen