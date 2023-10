Naturalne, silnie odżywiające i regenerujące składy to dopiero początek... Nowości marki LAURA CONTI to sposób na zdrowe i miękkie usta w stu procentach przyjazny dla środowiska. Organiczna formuła trzech balsamów do ust została umieszczona w poręcznych opakowaniach z grubego papieru, dzięki czemu kosmetyki są wolne od plastiku i w pełni biodegradowalne.

Reklama

Balsamy do ust z linii LAURA CONTI Botanical Organic nie wykręcają się jak pomadki w plastikowej oprawce. Wysuwamy je delikatnie popychając palcem od spodu. Ekologiczne balsamy mają także twardszą formułę, dzięki czemu nie stają się zbyt miękkie w temperaturze pokojowej. Pomadki Botanical Organic przykładamy na chwilę do ust, czekamy chwilę, aż się rozgrzeją i dopiero aplikujemy.

Co znajdziemy w składzie ekologicznych balsamów? Wszystkie zawierają naturalny olej kokosowy, witaminę E oraz silnie nawilżające masło kakaowe. Taki skład zapewnia szybkie przywrócenie równowagi hydrolipidowej, ochronę przed działaniem przyspieszających starzenie wolnych rodników oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym. Pozostałe składniki zależą od wariantu balsamu:

LAURA CONTI Botanical Organic Balsam do ust z propolisem

Dodatek propolisu, który działa jak naturalny antybiotyk, sprawia, że pomadka bardzo skutecznie łagodzi podrażnienia i leczy pęknięcia naskórka. Wzbogacona bogatym w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E olejem sojowym. Błyskawicznie regeneruje i odżywia.

Dodatek propolisu, który działa jak naturalny antybiotyk, sprawia, że pomadka bardzo skutecznie łagodzi podrażnienia i leczy pęknięcia naskórka. Wzbogacona bogatym w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E olejem sojowym. Błyskawicznie regeneruje i odżywia. LAURA CONTI Botanical Organic Balsam do ust z olejem konopnym

Popularny olej konopny to doskonałe źródło kwasów wielonienasyconych Omega-6 i Omega-3 oraz sposób na bardzo intensywne nawilżanie. Łagodzi też stany zapalne i podrażnienia.

Popularny olej konopny to doskonałe źródło kwasów wielonienasyconych Omega-6 i Omega-3 oraz sposób na bardzo intensywne nawilżanie. Łagodzi też stany zapalne i podrażnienia. LAURA CONTI Botanical Organic Balsam do ust z bursztynem

Skład pomadki został wzbogacony ekstraktem z bursztynu (działanie przeciwzapalne, naturalny filtr UV) oraz wyciągiem z rozmarynu, który uszczelnia naczynia krwionośne. Obie substancje mają działanie antyoksydacyjne, więc pozwalają dłużej zachować młodość skóry.

Obejrzyjcie wideo i sprawdźcie, jak trzy balsamy do ust z linii Botanical Organic wypadły w testach naszej redaktorki Moniki Maszkiewicz (oraz który z nich stał się ulubionym kosmetykiem na jesień).

Gdzie kupić balsamy do ust o bogatych naturalnych składach? Znajdziesz je w sklepie online Coloris. Oczywiście paczka również jest w 100 procentach eko - plastikowe wypełnienie zastąpił biodegradowalny skropak pochodzenia roślinnego, który można wyrzucić razem z kompostem lub rozpuścić w wodzie.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki LAURA CONTI.