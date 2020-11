Efekt glow? Wiemy, jak go osiągnąć natychmiast! Oto 5 hitowych kosmetyków rozświetlających

Chcesz osiągnąć maksymalny efekt rozświetlenia? Proszę bardzo! W poniższym zestawieniu chcemy ci przedstawić to 5 kosmetyków do pielęgnacji twarzy, które umożliwią ci uzyskanie "glow effect" w twojej łazience. Gotowe? Zaczynamy!

1. Rozświetlający krem z witaminami all-in-one MIYA wzbogacony jest w witaminy C, E, B3, prowitaminę B5, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatów peonii, pielęgnacyjne olejki oraz delikatnie opalizujące drobinki miki. Działa wszechstronnie, na wiele sposobów, all-in-one:

- Rozświetlający krem pod oczy:

Wygładza skórę i zmarszczki wokół oczu – nawilża i poprawia elastyczność – zmniejsza widoczność cieni pod oczami – rozświetla spojrzenie.

- Rozświetlający krem do twarzy i dekoltu:

Poprawia nawilżenie – upiększa, rozjaśnia, wygładza – zwiększa miękkość i elastyczność – redukuje ślady zmęczenia, skóra wygląda na zrelaksowaną i wypoczętą.

- Baza pod makijaż:

Przygotowuje skórę do nałożenia makijażu – podkład dobrze i równomiernie się rozprowadza, nie roluje, nie pozostawia w załamaniach skóry.

- Ekspresowa maseczka bankietowa:

Nadaje skórze miękkość i blask już w momencie aplikacji – ekspresowo nawilża, upiększa, rozświetla.

Cena to 19,99 zł za opakowanie.

2. NATURA SIBERICA Oblepikha C-Berrica - to wegańskie, antyoksydacyjne serum do twarzy poprawia strukturę skóry, odświeża ją i wydobywa jej naturalny blask. Produkt posiada certyfikat Vegan. Zawiera witaminy: C w postaci aktywnej formy (SAP), która wzmacnia procesy obronne skóry i ujednolica jej koloryt, A o działaniu odżywczym oraz E, która działa silnie antyoksydacyjnie, pomagając zredukować oznaki starzenia się skóry.

Cena to 29,99 zł.

3. Just Glow Upiększające serum z efektem Glow od Soraya to nasza kolejna perełka. Podaruj skórze energię i zostań prawdziwą glow queen! Złote drobinki nadają super efekt glow na skórze. Zachwycaj naturalnym blaskiem, dzięki składnikom, które upiększą, odświeżą oraz idealnie rozświetlają. Konsystencja jest lekka, szybko się wchłania i nie zostawia uczucia lepkości.

Cena to ok. 10 zł.

4. Krem rozświetlający z witaminą B3 do twarzy od AMVI. To rozświetlający krem, który dba o Twoją skórę zapewniając jej wyjątkowy efekt glow. Dzięki użyciu czterech rodzajów drobinek rozświetlających krem idealnie sprawdzi się do każdej karnacji.

Cena to 59,99 zł.

5. CONFORT SUPRÊME lekki krem odżywiający od Galenic to idealnie wchłaniający się krem, który intensywnie nawilża i łagodzi uczucie ściągnięcia oraz dyskomfortu. To gęsty, aksamitny krem, który nie zostawia tłustej warstwy na skórze. Pudrowy, orientalny, kwiatowy zapach. Nuty serca tworzą: biały jaśmin, argan i magnolia, które podkreślają bardziej intensywne akordy wanilii, tonki i kaszmeranu.

Cena to ok. 160 zł za opakowanie.