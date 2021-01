Edzia z ''Królowych życia'' przesadziła z medycyną estetyczną? Fani są zaniepokojeni najnowszym zdjęciem, które pokazała Dagmara

Edzia z ''Królowych życia'' to najlepsza przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej. Edyta Nowak, mimo że dorównuje temperamentem emocjonalnej królowej, jest też jej najlepszą doradczynią i wsparciem w trudnych sytuacjach. Widzowie programu nie raz mogli zobaczyć kłótnię obu pań, która i tak zawsze kończyła się porozumieniem i uściskiem. Dagmara lubi więc podkreślać, jak ceni swoją najlepszą przyjaciółkę. Ostatnie zdjęcie, jakie opublikowała królowa, miało właśnie to przekazać. Fani jednak skupili swoją uwagę nie na relacji łączącej kobiety a na wyglądzie Edzi. Mocno zaniepokoili się, że przyjaciółka Dagmary znacznie przesadziła z medycyną estetyczną. Co myślicie?

Edzia z ''Królowych życia'' przesadziła z medycyną estetyczną?

Edzia zwróciła na siebie uwagę wielu fanów. Ukochana przyjaciółka Dagmary pozuje do zdjęcia z widocznym grymasem, podczas gdy Dagmara uśmiecha się od ucha do ucha. Fanom ten układ bynajmniej nie umknął i zaczęli martwić się o wygląd Edzi. Zdaniem wielu z nich przyjaciółka Kaźmierskiej wygląda jakby, przesadziła z medycyną estetyczną. Czy zgadzacie się z tą opinią?

Zaniepokojeni fani zostawili pod zdjęciem komentarze:

Co się stało z twarzą Pani Edyty Ojeju, Edzia, coś taka spuchnięta? Operacje plastyczne poprawianie na gorsze....

Nie wszyscy pozostawiali takie komentarze. Niektórym zabiegi Edzi przypadły do gustu, pod zdjęciem pojawiło się także mnóstwo ciepłych słów na temat przyjaźni Dagmary i Edyty.

Czy mi się wydaje, czy Edzia powiększyła usta? Ślicznie wygląda 😍 obie piękne KRÓLOWE najlepsze Piękne dziewczyny Gwiazdy TTV - komentują fani.

Jak na razie ani Dagmara, ani Edyta do komentarzy się nie odniosły. A Wam, jak się podoba Edzia na tym zdjęciu?

Zobacz także: Kasia „Laluna” z „Królowych życia” zaprezentowała swoją nową twarz po ostatnich operacjach. Teraz jest nie do poznania!

Smutna mina Edyty przykuła uwagę fanów.

Edzia ma za sobą bardzo trudny czas. Niedawno poroniła zaawansowaną ciążę.