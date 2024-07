1 z 8

Edyta Zając: „Że jesteśmy w ciąży, obwieściłam Czarkowi przez telefon. Potem pojechałam do sklepu, kupiłam białe buciki i włożyłam je do pudełka razem z testem”.

Cezary Pazura: „Czekało na mnie, obwiązane piękną kokardą. Spojrzałem na test i pomyślałem, że to bardzo cienki paseczek papieru, a jakie robi wrażenie!”.