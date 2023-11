Edyta Pazura zakłada bloga! Ale będzie to dla niej przełomowy rok z kilku powodów. Najważniejszy? Jak donosi "Flesz", żona Cezarego Pazury już na początku wakacji zostanie po raz trzeci mamą.

Zaczynam drugi trymestr ciąży. Czuję się naprawdę świetnie i mam mnóstwo energii - potwierdziła radosną nowinę Edyta Pazura.

Parze urodzi się syn czy córka?

Jeszcze nie wiemy, ale chcemy, by płeć została niespodzianką. Nie ważne czy urodzi się dziewczynka, czy chłopiec. Najważniejsze, by maluch był zdrowy – dodała.

Przyszła mama w ciąży wygląda i czuje się znakomicie, dlatego nie zamierza rezygnować z obowiązków zawodowych. Co więcej, wiosną szykuje nowy projekt związany z macierzyństwem. Co to będzie?

Edyta Pazura zostanie blogerką!

Nadal pozostanę menadżerką Cezarego. A już niebawem ruszy mój autorski blog "Maybe baby" (maybebaby.pl), skierowany do rodziców. Będę się na nim dzielić swoim doświadczeniem macierzyńskim, pojawią się też teksty ekspertów, przepisy na zdrowe posiłki, ćwiczenia i porady - zdradziła "Fleszowi" Pazura.

Edyta Pazura nie ukrywa, że z pomysłem założenia bloga nosiła się już od jakiegoś czasu. Czy namówiła ją do tego pomysłu przyjaciółka, Anna Lewandowska?

Nie, to mój pomysł - mówi Edyta, która w ciąży korzysta z porad żywieniowych i ćwiczeń Ani i to im zawdzięcza tak znakomitą formę.

Chcesz wiedzieć kiedy dokładnie pojawią się pierwsze wpisy na blogu Edyty Pazury i jak jej rodzina zamierza spędzić ferie zimowe? Jak Cezary Pazura przyjął tę radosną nowinę? Przeczytaj w nowym "Fleszu".

Edyta i Cezary Pazurowie na początku lata zostaną po raz trzeci rodzicami.

Edyta świetną formę zawdzięcza ćwiczeniom i radom żywieniowym Ani Lewandowskiej.

