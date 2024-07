Edyta Olszówka to jedna z bardziej charakterystycznych polskich aktorek, ale ostatnio rzadziej możemy ją widać na ekranach kin i w telewizji. Niedawno przypomniała o sobie szczerym wyznaniem o problemach z alkoholem, które kolejnyr az przypomniały społeczeństwu o istnieniu problemu. Zobacz: "Jestem alkoholiczką!"

Wszystko wskazuje jednak na to, że uzależnienie od alkoholu nie wpływa na samopoczucie Olszówki. Gwiazda pojawiła się w weekend na premierze sztuki "Romantycy" w Warszawie i wyglądała niezwykle promiennie w zestawie, w którym dominowała zieleń. Być może zaliczająca kiedyś modowe wpadki aktorka w końcu zdecydowała się zatrudnić stylistkę?

Faktem jest, że Edyta wyraźnie wraca do formy i znów jest gotowa czarować fotoreporterów i telewidzów. Jak na ironię, w drodze do teatru paparazzi zrobili Olszówce zdjęcie, gdy ta stoi nieopodal... rozbitej butelki z winem. Sama zainteresowała skwitowała to uśmiechem. Tak trzymać!

