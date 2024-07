Czy ta jesień będzie należała do Edyty Herbuś (32 lata)? Wiele na to wskazuje! Za kilka tygodni gwiazda wchodzi na plan nowego serialu, w którym zagra jedną z większych ról. To nie koniec wyzwań!

Herbuś nadal będzie pełnić funkcję ambasadorki firmy Avon i występować w teatrze.

- Edyta ponownie pojawi się w spektaklu "Saliga" - mówi Małgorzata Herde, menadżerka Edyty.

To dlatego ostatnie dni wakacji Herbuś spędziła na mazurach, gdzie szlifowała umiejętności na warsztatach tanecznych. (MT/Party)