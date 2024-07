1 z 8

Edyta Herbuś na premierze spektaklu "Przygoda z Ogrodnikiem" w Teatrze Imka, gdzie gra agentkę Anny Muchy, zachwyciła wszystkich! Gwiazda coraz lepiej radzi sobie jako aktorka, także na deskach teatru. Publiczność nagrodziła jej występ w czarnej komedii gromkimi brawami! Kto towarzyszył jej podczas tego ważnego wieczoru?

Edyta Herbuś ma nowego partnera?!

Do zdjęć Edyta pozowała z tajemniczym przystojniakiem. I nie jest to Bogusław Kaczmarczyk, z którym była widziana jakiś czas temu, po czym plotkowano, że są parą! Kim jest mężczyzna, do którego się przytulała i trzymała za rękę przy fotoreporterach? Czy to miłość? Zobaczcie na kolejnych stronach naszej galerii!

