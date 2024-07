Wczoraj wieczorem, w warszawskim hotelu Europejskim, odbył się pokaz Anny Krzyżanowskiej. Projektantka zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję "Ostatni Bal", którą z pierwszego rzędu obserwowała m.in Edyta Herbuś.

Aktorka miała na sobie złoto-miedzianą kreację projektu Anny Krzyżanowskiej. Gwiazda w efektownej sukni do ziemi z głęboko wyciętymi plecami wyglądała bosko. A do tego usta pomalowane szminką o elektryzująco różowym odcieniu - dopasowanym do małej kopertówki. Szał! Podobają nam się również ogromne kolczyki aktorki. Masywna biżuteria jest wciąż w modzie!

Zobaczcie więcej zdjęć z pokazu Anny Krzyżanowskiej: