Edyta Herbuś, poprowadząca galę Miss Polonia 2012, tego wieczoru zaprezentowała się m. in. w seksownej czerwnej kreacji projektu zdolnej młodej projektantki, Anny Krzyżanowskiej. Ten prosty krój wydobył z niej kobiecość, a zdecydowana czerwień dodał stylizacji pazura. Ten look zaliczamy do jednego z najciekawszych w wykonaniu Edyty.

Reklama

Przypomnijmy, że jest to już jej kolejna sukienka od tej designerki. W ostatnim czasie miała na sobie białą sukienkę z odkrytymi plecami oraz złotą maxi, w której uzyskała piorunujący efekt. W naszej galerii zabaczycie jak prezentowała się w innych projektach Krzyżanowskiej.