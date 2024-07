1 z 13

Pod koniec czerwca Edyta Herbuś udała się do Finlandii. Tancerka nie poleciała tam na wakacje, lecz do pracy . W operze w Helsinkach zostaną wystawione bowiem dwa spektakle: „Samson i Dalila” i „Traviata”, w których występuje gwiazda.

Relację z podróży do Skandynawii można oglądać na Facebooku Edyty. Tancerka zamieściła już fotki z prób do wielkiego widowiska. Na deskach opery Herbuś zaprezentuje się w krótkiej blond peruce i seksownej cekinowej sukience podkreślające jej piękne ciało.

Gdy gwiazda nie przygotowuje się do występu, to korzysta z pięknej pogody. Wolny czas spędza m.in. bawiąc się ze swoim psem. Mamy nadzieję, że sztuki, w których gra Edyta spodobają się fińskiej widowni. Być może występy otworzą jej drzwi do międzynarodowej kariery, u której progu była po wygranej na tanecznej Eurowizji.

