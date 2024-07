Życie uczuciowe Iwony Węgrowskiej to idealny temat na telenowelę, oczywiście medialną. Piosenkarka zaledwie kilka miesięcy temu rozwiodła się z milionerem, którego poślubiła nieco ponad rok temu w Las Vegas. Nie wytrzymała jednak długo sama i rozpoczęły się spekulacje, że jej nowym wybrankiem również jest bardzo majętny mężczyzna. Przypomnijmy: Iwona Węgrowska tłumaczy się z biznesów nowego partnera

Reklama

Dziennikarze tabloidów szybko więc zaczęli ustalać tożsamość wybranka piosenkarki. Jak podaje tygodnik "Na Żywo", Węgrowska związała się z Edwardem Szymańskim, właścicielem pałacyku w Drwalewie. To właśnie tam powstawały zdjęcia do teledysku Iwony "Kocham Inaczej". O mężczyźnie niewiele wiadomo, ale na pierwszy rzut oka widać, że celebrytka ma słabość do dojrzałych facetów.

Pasują do siebie?

Zobacz: "Do szczęścia brakuje mi tylko dzidziusia"

AKTUALIZACJA: Iwona Węgrowska zaprzeczyła doniesieniom tabloidu. Poniżej oficjalne stanowisko wokalistki:

Zobacz także

Ciąg dalszy ciekawostek na mój temat. Przed chwilą dowiedziałam się, że moim partnerem jest Edward Szymański, właściciel Pałacu w Drwalewie. Przyznaję, że jestem pod wrażeniem tego dziennikarskiego śledztwa, natomiast bladego pojęcia nie mam jaki trop zaprowadził żurnalistów właśnie do Edwarda. Jedyny komentarz jaki koledzy dziennikarze usłyszycie z mojej strony to "Pudło. Nie trafiliście". Zweryfikujcie wcześniej takie informacje, zanim je opublikujecie, bo krzywdzicie w ten sposób ludzi. Edward jest moim wielkim pryzyjacielem i od ponad 12 lat pozostaje w stałym związku. Nic więcej nie powiem i proszę Was bardzo - odpuśćcie na razie ten temat. Jak tylko będę na to gotowa sama ujawnię światu mojego wybranka.

fot. skan Na Żywo nr 39/2014

Reklama

Orgia na planie nowego klipu Iwony Węgrowskiej: