Co Edward Miszczak sądzi o bajkowym ślubie Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka? Dyrektor programowy TVN potwierdził przed naszą kamerą, że został zaproszony na uroczystość, która odbyła się w miniony weekend w Wenecji.

Edward Miszczak wrócił już do Polski i pojawił się na konferencji prasowej TVN, gdzie zapytaliśmy go o karierę Agnieszki Szulim i jej romantyczny ślub z milionerem.

Agnieszka Szulim urosła do bardzo wysokiej pozycji, myślę, że dzisiaj to jest najbardziej rozgrzany temat na rynku medialnym, telewizyjnym. Zarabia nieźle, ludzie w telewizji zarabiają zawsze trochę więcej, ale to zwykle nie trwa długo.