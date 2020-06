Magda Gessler świętowała rocznicę swojego wesela! A jak zaczęła się wielka miłość gwiazdy "Kuchennych rewolucji"?

Magda Gessler podzieliła się ostatnio ze swoimi fanami na Instagramie szczególnym wspomnieniem. 16 lat temu gwiazda i jej ukochany Waldemar Kozerawski wyprawili sobie w Krakowie huczne wesele. Niezwykła impreza odbyła się w restauracji o nazwie... "Wesele". I jest to bardzo istotny szczegół. Gessler i Kozerawski nigdy bowiem nie stanęli na ślubnym kobiercu i do dziś oficjalnie nie są małżeństwem. Swoją miłość postanowili przypieczętować w sposób nieformalny i 5 czerwca 2004 roku urządzili wielkie przyjęcie. Do dziś nazywają je zatem swoim weselem. Rozmachem nie odbiegało zresztą od prawdziwych wesel.

"Weselna" impreza Magdy Gessler

W "Weselu" na omprezie Gessler bawiło się nam 180 zaproszonych gości, dla których przez całą noc grało i śpiewało aż czterdziestu górali. Tańce, również te góralskie, skończyły się dopiero nad ranem. Co ciekawe, para nie spędziła wspólnie za wiele czasu po weselu. Waldemar Kozerawski nazajutrz musiał wracać do Toronto w Kanadzie, gdzie od lat mieszka i pracuje.

Dziś rozmarzona restauratorka tak wspominała ten dzień:

To byl ... wyjątkowy czas ... tyle radości i tyle góralskich śpiewów i cała masa przyjaciół tańczyła zbójnickiego na naszym Weselu w Krakowie w Rest Wesele ... działo sie kochani z moim ukochanym Waldusiem ... pod teatrem Starym ... kto pamięta?

Jako jedna z pierwszych skomentowała post córka Gessler, Lara, która sama wkrótce zostanie po raz pierwszy mamą:

Ja pamietam bardzo dobrze :)

Historia miłości Magdy Gessler i Waldemara Kozerawskiego

Choć od wesela mija właśnie 17 lat, Magda Gessler i Waldemar Kozerawski znają się znacznie dłużej. Ich wspólna historia zaczęła się 38 lat temu na zabawie u Andrzeja Szpilmana, syna słynnego pianisty, Władysława Szpilmana. Wdali się w krótki, trzymiesięczny romans, po czym ich drogi się rozeszły. Kozerawski wyjechał do Kanady, gdzie rozpoczął karierę jako wzięty chirurg plastyczny, a Gessler, która wówczas nosiła nazwisko Ikonowicz, wróciła do Madrytu, w którym studiowała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Spotkali się znowu po ponad 20 latach. Magda miała już wówczas za sobą dwa małżeństwa, z Volkhartem Muellerem i Piotrem Gesslerem, i była mamą Tadeusza oraz Lary. Restauratorka zaprosiła Waldemara na organizowany przez siebie zjazd lekarzy. Zaiskrzyło znowu. I iskrzy do dzisiaj!

Trzymamy kciuki za zakochanych!