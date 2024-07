Sezon na finały programów talent-show możemy oficjalnie uznać za otwarty. Właśnie dzisiaj poznaliśmy laureatów 3. edycji polskiego "Got to dance". W programie o główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych walczyło ośmiu finalistów. Ostatecznie telewidzowie zdecydowali, że nagrodę główną zgarnie duet DzikiStyl Company.

Po finałowym występie, nie zabrakło momentu na pochwały. Najbardziej pod wrażeniem była Joanna Liszowska:

- Jestem szczęśliwa za każdym razem, gdy oglądam wasz występ. Dziękuję, że robicie to, co robicie i że przyszliście do naszego programu. Zasłużyliście na wygraną.