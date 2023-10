Magda Mazur, w rzeczywistości Matysiewicz, była przed laty nadzieją polskiego kina. O jej bujnych kształtach mówiła cała Polska! Popularność przyniosła jej rola prowadzącej w takich programach jak "Szał ciał" na MTV czy "Różowa landrynka" w Polsacie, która przyciągała przed telewizory miliony oglądających. Magda Mazur zapisała się także w pamięci widzów m. in. jako Weronika, dziewczyna Psikuty z filmu "Chłopaki nie płaczą" czy siostra Magda z "Daleko od noszy".

Magda Mazur na co dzień stroni od show biznesu, dlatego nie spotkamy jej na czerwonych dywanach. Jednak jest aktywna w sieci. Co dziś dzieje się u pięknej blondynki, która przed laty rozpalała zmysły? Zobaczcie, czym zajmuje się na co dzień i jak bardzo się zmieniła! Nadal jest piękna!

Kadr z filmu "Chłopaki nie płaczą"