16. kwietnia na antenie stacji muzycznej VIVA wystartuje nowy program „Randka się opłaca”! Program poprowadzi młoda, polska piosenkarka Candy Girl.

"Przede wszystkim, to będzie mój pierwszy program co już samo w sobie jest super, a poza tym formuła bardzo mi się podoba. To show randkowy więc postaram się być na totalnym luzie, nie traktować tego zbyt poważnie i pozostać sobą" - mówi Candy.

W internecie zaś pojawiły się już zdjęcia z nagrania "Randka się opłaca". Candy Girl występuje na nich w iście kalifornijskim stylu. Kwiatowe spodnie i neonowe szpilki wyglądają bosko. Do tego modny T-shirt z nadrukiem i kwiatek za uchem. Dla nas bomba! Oby do wiosny...a raczej lata na plaży :)