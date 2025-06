Dziennikarz TVN24 wyszedł z aresztu! Teraz apeluje

Mateusz W., dziennikarz TVN24 zatrzymany przez CBA w kwietniu 2025 roku, niespodziewanie opuścił areszt. Choć miał pozostać za kratkami przez trzy miesiące, pojawił się już na wolności i zaapelował do internautów. Usłyszał pięć poważnych zarzutów. Co wydarzyło się we Wrocławiu?