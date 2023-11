Reklama

Jak wygląda dzień Izy Miko? Aktorka od kilku tygodni bierze udział w nagraniach programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pracuje na planie filmu "Planeta singli 2", którego premiera planowana jest na 9 listopada 2018 roku. Na co dzień Iza mieszka w Stanach Zjednoczonych, jednak teraz jej życie kręci się wokół Warszawy. Postanowiliśmy spędzić z gwiazdą 24 godziny, żeby sprawdzić, co robi pomiędzy próbami do kolejnego występu w show Polsatu, TTBZ. Jak spędza wolny czas? Z kim się spotyka i jak wygląda jej życie w Polsce? Musimy przyznać, że plan dnia Izy Miko jest wypełniony po same brzegi! Zobaczcie sami!

Iza Miko bierze udział w najnowszej edycji "TTBZ".

Już 9 listopada aktorkę zobaczymy w drugiej części kinowego hitu "Planeta singli".