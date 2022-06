Dzień premier w Energylandii! We wtorek wielkie otwarcie nowej części Water Parku i koła młyńskiego Wonder Wheel! 17 NOWOŚCI!

Park of Poland to największy zadaszony park wodny w Polsce i Europie. Najprawdopodobniej będziemy mogli z niego skorzystać już w 2019 roku! Kilka dni temu park ogłosił rozpoczęcie rekrutacji na ponad 450 stanowisk. Nikt nie ma wątpliwość, że jest to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach. Zebraliśmy dla Was wszystkie informacje o Park of Poland . Na kiedy planowane jest otwarcie, ile będą kosztować bilety i jakie atrakcje oferuje Suntago Wodny Świat? Wszystkie te szczegóły znajdziecie poniżej. Park of Poland - kiedy otwarcie? Oficjalne otwarcie parku planowane jest na koniec 2019 roku , nie jest jeszcze znana dokładna data tego wydarzenia. W pierwszym etapie do użytku zostanie przekazany aquapark Suntago Wodny Świat wraz z małym osiedlem domków typu bungalow. Drugi etap, który zostanie oddany w 2020 roku, to ekskluzywny hotel z 240 pokojami i standardem 4-gwiazdkowym. W dalszej perspektywie do obiektu mają dołączyć parki tematyczne, apartamenty, biurowce oraz centrum konferencyjne. Gdzie znajduje się największy park wodny w Polsce? Park znajduje się jedynie 40 km od Warszawy oraz 70 km od Łodzi. Będzie można dojechać do niego drogą S8 oraz autostradą A2. Suntago Wodny Świat powstaje we Wręczy pod Mszczonowem w województwie mazowieckim. Dojazd do parku z Warszawy będzie trwał około godziny. Nieopodal parku znajdował będzie się również Centralny Port Komunikacyjny, który ma być największym lotniskiem w Polsce. Atrakcje w Parku Wodnym w Mszczonowie Park of Poland to największy tropikalny park wodny w Polsce i Europie. Znajdzie się w nim 3,5 tysiąca metrów kwadratowych basenów, 32 zjeżdżalnie wodne i oraz 10 saun tematycznych. Dla gości udostępnione zostaną trzy strefy tematyczne. Pierwsza strefa Jamango to 32 zjeżdżalnie...