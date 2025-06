Marta Nawrocka po raz pierwszy tak otwarcie wypowiedziała się publicznie w poruszającej rozmowie z synem Danielem. Jej szczere słowa o życiu po zwycięstwie wyborczym męża, o trudnych chwilach związanych z hejtem skierowanym w stronę córki oraz codziennych zmaganiach z rzeczywistością poruszyły tysiące Polaków. Wywiad, który pojawił się 7 czerwca na YouTube, szybko stał się jednym z najgłośniejszych tematów w mediach, a dzień później Marta Nawrocka znów przemówiła – tym razem za pośrednictwem Instagrama, kierując wzruszające podziękowania do kobiet, które wspierały jej rodzinę w kampanii.

W wywiadzie udzielonym synowi, Marta Nawrocka otwarcie mówi o przemianach w życiu rodziny po wyborach prezydenckich, fali hejtu skierowanej na 7-letnią córkę oraz codziennych obowiązkach, które nadal wykonuje samodzielnie. W rozmowie z Danielem Nawrockim pierwsza dama przyznała, że jej życie po wyborach prezydenckich uległo dużej przemianie. Choć nie sprawuje jeszcze funkcji pierwszej damy, już odczuwa skutki życia w świetle reflektorów. Nawrocka podkreśliła, że mimo tych zmian nadal pierze, sprząta, robi zakupy i prowadzi dom bez pomocy. Życie rodzinne w ich domu nie uległo rewolucji.

Jednym z najbardziej poruszających tematów w rozmowie była fala hejtu, jaka spadła na jej 7-letnią córkę Kasię. Po opublikowaniu zdjęcia dziewczynki w mediach społecznościowych pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy. Marta Nawrocka nie kryła swojego oburzenia – powiedziała wprost, że była zaskoczona, widząc bezwzględność niektórych internautów wobec dziecka. Zaznaczyła, że taka reakcja była dla niej szokiem i głęboko ją poruszyła jako matkę.

Dzień po opublikowaniu wywiadu na kanale Daniela Nawrockiego, Marta Nawrocka zabrała głos w mediach społecznościowych. 8 czerwca na swoim Instagramie opublikowała fragment rozmowy, w którym zwróciła się do kobiet wspierających jej męża. W emocjonalnych słowach podziękowała "Kobietom Za Nawrockim" za lojalność i wsparcie, mimo fali hejtu, która dotknęła ich rodzinę. Zaznaczyła, że to właśnie dzięki kobietom czują się silniejsi i zaprosiła je na kolejne spotkania w nowej rzeczywistości.

Kochane ''Kobiety Za Nawrockim'' — do Was kieruję szczególne podziękowania. Byłyście z nami od samego początku i nie zwątpiłyście w nas ani na chwilę. To dopiero początek naszych spotkań — i pamiętajcie o wrotkach!

napisała Marta Nawrocka.